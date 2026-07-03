Тренерский штаб сборной Египта вступил в потасовку с полицией США на ЧМ

Тренерский штаб сборной Египта по футболу вступил в потасовку с местными полицейскими накануне матча 1/16 финала чемпионата мира против Австралии в Далласе, передает журналист Микки Джуниор в соцсетях.

Сотрудники полиции не позволили членам египетской делегации приблизиться к одному из игроков, который в холле гостиницы фотографировался с детьми. Правоохранители грубо оттолкнули представителей штаба и начали с ними словесную перепалку.

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью в матче заключительного тура группы G на чемпионате мира по футболу — 2026. Махмуд Сабер после мощного начала от египетской сборной вывел ее вперед уже на пятой минуте, но вскоре Мехди Тареми заработал пенальти. Однако реализовать его капитан иранской сборной не смог, пробив в тот угол, куда прыгнул Мустафа Шобейр. Тем не менее через две минуты Рамин Резаян с острого угла поразил ворота египтян, восстановив равновесие — 1:1. Этот счет так и продержался до финального свистка.

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