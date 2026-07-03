Сборная Германии осталась без главного тренера

Юлиан Нагельсман официально покинул пост главного тренера сборной Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на издание Bild.

Причиной стал ранний вылет сборной с чемпионата мира. В 1/16 финала Германия проиграла Парагваю.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Нагельсман возглавлял национальную команду с 2023 года. Его контракт с Немецким футбольным союзом был рассчитан до 2028 года. Союз должен выплатить тренеру компенсацию в размере семи миллионов евро.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее стал известен основной кандидат на пост нового тренера сборной Германии.