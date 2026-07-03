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Сборная Германии осталась без главного тренера

Нагельсман покинул пост главного тренера сборной Германии
Pilar Olivares/Reuters

Юлиан Нагельсман официально покинул пост главного тренера сборной Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на издание Bild.

Причиной стал ранний вылет сборной с чемпионата мира. В 1/16 финала Германия проиграла Парагваю.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Нагельсман возглавлял национальную команду с 2023 года. Его контракт с Немецким футбольным союзом был рассчитан до 2028 года. Союз должен выплатить тренеру компенсацию в размере семи миллионов евро.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее стал известен основной кандидат на пост нового тренера сборной Германии.

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