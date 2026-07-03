Роналду ответил на слова о завершении карьеры в сборной Португалии

Роналду ответил на заявление свой сестры про карьеру в сборной

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал заявление своей сестры Кати Авейру перед матчем с Хорватией, указавшей на завершение карьеры форварда. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Я не принимаю безрассудных решений. Я приму решение после турнира, а не сейчас», — указал он.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года. В ночь на 3 июля сборная Португалии вместе с Роналду одержала победу над Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

В матче 1/8 финала чемпионата мира португальская сборная сразится с национальной командой Испании, которая в своем матче 1/16 финала турнира одержала уверенную победу над Австрией со счетом 3:0. Игра состоится 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее футболист сборной Бельгии сделал заявление после победы над Сенегалом на ЧМ.