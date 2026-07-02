Тарасова рассказала, почему Овечкин остался в «Вашингтоне»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Александр Овечкин остался в «Вашингтоне» из за того, что в России ему не предложили масштабный проект, передает ТАСС.

«Сколько лет прошло, а мы не предложили ему какой-либо масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке. К нему надо и относиться, как к большому таланту, чтобы мы могли предложить ему что-то необыкновенное», — сказала Тарасова.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее «Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным.