Двукратный олимпийский чемпион: не думаю, что мы увидим Овечкина в России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поддержал решение Александра Овечкина продлить контракт с «Вашингтоном», передает «Советский спорт».

«Овечкину не было смысла переходить в другой клуб. В «Вашингтоне» он доиграет и закончит карьеру. Не думаю, что в России мы его увидим. В России он бы мог только чисто символически сезон поиграть», — сказал Васильев.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее «Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным.