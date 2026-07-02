В НХЛ бы рады возвращению Александра Овечкина

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что в лиге были бы рады возвращению российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, передает «Матч ТВ».

«Мы были бы рады, если бы Алекс вернулся, но, очевидно, это будет полностью зависеть от него», — сказал Дэйли.

Овечкин ранее заявлял, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее была названа главная цель Овечкина.