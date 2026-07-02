Месси смеялся во время усиленного досмотра аргентинской сборной в аэропорту

Месси рассмеялся во время тщательного досмотра перед вылетом на матч ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не прекращал смеяться, пока его команда проходила усиленный досмотр в аэропорту перед вылетом в Майами на матч чемпионата мира против Кабо-Верде, передает журналист Джош Чавис в соцсети X.

На кадрах футболист находился в очереди на досмотр и постоянно улыбался. Также в сеть попали фотографии, на которых видно, что сотрудница аэропорта изъяла из багажа одного из игроков зажигалку для гриля.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Аргентина с Месси сыграет с Кабо-Верде 4 июля.

Ранее Месси установил антирекорд чемпионата мира.