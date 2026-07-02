Российская чемпионка вышла замуж за учителя физкультуры

Чемпионка мира по фигурному катанию в парном разряде Анастасия Мишина вышла замуж за учителя физкультуры Андрея Пушнякова. Об сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«А познакомились мы на дне рождения моей школьной подруги», — рассказала Мишина.

Избранник фигуристки работает в школе, где училась фигуристка. Он классный руководитель и тренер по баскетболу.

Мишина в паре с Александром Галлямовым стала чемпионкой мира в 2021 году, чемпионкой Европы в 2022 году и бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в парном и командном катании.

Международный союз конькобежцев мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

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