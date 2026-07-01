Стало известно решение по переходу сына Плющенко в сборную Азербайджана

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр получил от Международного союза конькобежцев (ISU) разрешение выступать за Азербайджан, передает РИА Новости.

13-летнему фигуристу выдан документ Clearance Certificate. Такой сертификат выдается при наличии гражданства новой страны или проживания на её территории. Евгений Плющенко ранее сообщил, что У Александра есть спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас).

Ранее Ирина Роднина призвала не нападать на сына Плющенко.