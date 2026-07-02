Олимпийский чемпион призвал подавать в суд из-за отказа россиянам выступать с флагом

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что российской стороне необходимо обращаться в суды из-за отказов организаторов турниров в европейских странах допускать российских спортсменов к соревнованиям с флагом. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока не закончится СВО, будет продолжаться такое издевательство над нашими спортсменами. Надо обращаться в Международную федерацию гимнастики с требованием запретить проводить соревнования в этих странах и подавать в суды иски о выплате денежной компенсации», — сказал Васильев.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее сборная России отказалась выступать на международном турнире без флага.