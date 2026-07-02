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Стал известен основной кандидат на пост нового тренера сборной Германии

Клопп стал главным претендентом на пост нового тренера сборной Германии
Reuters

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал главным кандидатом на пост нового наставника сборной Германии. Об этом пишет Sky Sports со ссылкой на источники в Немецком футбольном союзе (DFB).

По информации издания, в федерации серьезно недовольны результатами национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Ожидается, что действующий главный тренер Юлиан Нагельсман будет отправлен в отставку.

В 1/16 финала Германия проиграла Парагваю.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Ранее в сборной Германии признали собственную деградацию

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