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«Надеемся, это не последний танец Роналду»: тренер Португалии о матче с Хорватией

Мартинес надеется, что матч с Хорватией не станет последним для Роналду на ЧМ
Pedro Nunes/Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что надеется на продолжение выступлений Криштиану Роналду на турнире после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии.

«Команда очень сильна благодаря нашему единству, таланту и целеустремленности. Я уверен в наших силах. Роналду и Модрич кумиры, важно, чтобы были такие примеры. Будем надеяться, что это не последний танец Роналду», — сказал тренер.

3 июля Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее легенда «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему Роналду.

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