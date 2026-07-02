США в меньшинстве обыграли Боснию и Герцеговину в плей-офф ЧМ-2026

Сборная США одержала уверенную победу в матче 1/16 финала домашнего чемпионата мира по футболу, выбив из борьбы Боснию и Герцеговину. Викторию команде Маурисио Почеттино обеспечили голы Фоларина Балогуна в концовке первого тайма и Малика Тилльмана со штрафного во второй половине второго.

При этом Балогун на 64-й минуте при счете 1:0 получил прямую красную карточку за грубый фол против защитника боснийцев Тарика Мухаремовича. Однако в меньшинстве сборная США практически ничего не дала создать сопернику у своих ворот и смогла увеличить перевес.

Теперь в игре 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Бельгии, которая в своем матче драматично обыграла со счетом 3:2 команду Сенегала. После 85 минут игры бельгийцы уступали со счетом 0:2, однако смогли отыграться в концовке и перевести встречу в дополнительное время, где уже после 120 минут игры реализовали пенальти и одержали победу. \

Ранее гол звезды «Манчестер Сити» вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026.