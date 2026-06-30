Гол звезды «Манчестер Сити» вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Норвегии обыграла национальную команду Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском Арлингтоне, завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла норвежская команда, гол на свой счет записал Антонио Нуса на 39-й минуте с передачи Мартина Эдегора. Ивуарийцы сравняли счет на 74-й минуте, отличился Амад Диалло, его ассистентом выступил Николя Пепе. На 86-й минуте норвежец Эрлинг Холанд замкнул передачу Патрика Берга.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

В группе E Кот-д'Ивуар занял второе место, уступив команде Германии, которая уже завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/16 финала Парагваю. Норвегия стала второй в группе I, уступив первое место Франции.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее появилась информация, что тренер сборной Нидерландов уйдет со своего поста из-за вылета с ЧМ-2026.