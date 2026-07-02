Бельгия проигрывала 0:2 до 86-й минуты, но вырвала победу над Сенегалом и вышла в 1/8 финала ЧМ

Бельгия одержала волевую победу над Сенегалом и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Бельгии обыграла команду Сенегала со счетом 3:2 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе сборной Бельгии отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс, который оформил дубль. За Сенегал забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр.

На 25-й минуте Садио Мане исполнил подачу в штрафную сборной Бельгии, и Сарр пробил головой в штангу. На добивании сыграл Хабиб Диарра, который отправил мяч в пустые ворота, — 1:0.

На 51-й минуте Сенегал увеличил свое преимущество. Мусса Ньякате исполнил заброс на чужую половину поля — на Исмаила Сарра, который вбежал в штрафную и нанес удар мимо Тибо Куртуа — 2:0.

На 86-й минуте Ромелу Лукаку отличился с передачи Тома Менье и отыграл один гол — 1:2. Спустя три минуты Юри Тилеманс забил головой после подачи Леандро Троссарда и сравнял счет — 2:2.

В дополнительное время Тилеманс заработал пенальти и сам же его реализовал — пробил точно в правую «девятку» и установил окончательный счет встречи — 3:2.

В 1/8 финала чемпионата мира Бельгия сыграет с победителем пары США — Босния и Герцеговина.

Матч между американцами и боснийцами пройдет в ночь на 2 июля. Начало встречи — в 3:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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