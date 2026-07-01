Сборная России отказалась выступать на международном турнире без флага

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в четвертом этапе Кубка мира в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы внешнего заявления заявили, что из-за позиции властей власти не могут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, поэтому сборная отказалась от участия в турнире», — сказал главный тренер сборной Алексей Рыжков.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее сборная России отказалась от Кубка вызова в Румынии из-за запрета флага