Сборная России отказалась от Кубка вызова в Румынии из-за запрета флага

Сборная России по гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии

Сборная России по художественной гимнастики приняла решение отказаться от участия в Кубке вызова, который проходит с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке (Румыния). Информация об этом опубликована на официальном сайте Федерации гимнастики России.

Это решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов соревнований — отказ вывешивать российский флаг и включать гимн России в случае победы российских гимнасток.

«Это нарушает Устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления», — указал пресс-атташе по художественной гимнастике Линар Гинатуллин.

Город Клуж-Напока должен принять этап Кубка мира по художественной гимнастике с 26 по 28 июня. Российские спортсменки должны были выступить с флагом и гимном. В Румынию отправились Арина Ковшова, Мария Борисова, а также российская группа в составе Арины Лысенко, Алины Прощалыкиной, Алены Селиверстовой, Нелли Реуцкой и Николь Андрончик.

Российские гимнастки выступают на международных турнирах серии Кубка и Кубка вызова мира. На недавних этапах спортсменки завоевали множество наград, включая четыре золота в Пекине, а также медали в Ташкенте и Баку.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее российские гимнастки тренировались в Румынии в форме с флагом.