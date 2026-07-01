Александрова вышла в третий круг Уимблдона-2026

Александрова переиграла Тараруди и пробилась в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу во втором круге травяного турнира Уимблдона в Лондоне, переиграв представительницу Таиланда Ланлану Тараруди.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:5.

За время игры Александрова семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

В следующем круге россиянка встретится с американкой Ивой Йович, которая занимает 16-ю строчку в мировом рейтинге.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее первая ракетка России вылетела во втором круге Уимблдона.