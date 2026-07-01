Кейн сделал заявление после победы Англии над ДР Конго на ЧМ-2026

Кейн: с точки зрения атаки это был лучший матч сборной Англии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что его команда показала лучшую атакующую игру на турнире после победы над ДР Конго в 1/16 финала чемпионата мира, передает BBC.

«Вратарь ДР Конго заслуживает уважения — он совершил невероятные спасения! С точки зрения атаки это был наш лучший матч на чемпионате мира. Мы создавали моменты, играли агрессивно», — сказал Кейн.

Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счетом 2:1.

На 7-й минуте полузащитник Брайан Сипенга открыл счет, поразив ближний угол. На 75-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие, забив головой после навеса Гордона. На 86-й минуте Кейн оформил дубль и вывел англичан вперед.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англичане стали первыми в группе L с семью очками, одержав победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0) и сыграв вничью с Ганой (0:0). ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе K, набрав четыре очка в матчах с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).

В 1/8 финала сборная Англии встретится с Мексикой. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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