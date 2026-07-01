Андреева вылетела во втором круге Уимблдона

Первая ракетка России Мирра Андреева проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой во втором круге травяного турнира Уимблдона.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

В третьем круге Крейчикова сыграет с соотечественницей Николой Бартунковой. В прошлом сезоне Андреева дошла до четвертьфинала Уимблдона.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона.