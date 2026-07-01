Дубль Кейна спас Англию от поражения сборной ДР Конго в матче ЧМ-2026

Сборная Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в Атланте (США) обыграла команду ДР Конго

Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счетом 2:1.

На 7-й минуте полузащитник Брайан Сипенга открыл счет, поразив ближний угол. На 75-й минуте Гарри Кейн восстановил равновесие, забив головой после навеса Гордона. На 86-й минуте Кейн оформил дубль и вывел англичан вперед.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англичане стали первыми в группе L с семью очками, одержав победы над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0) и сыграв вничью с Ганой (0:0). ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе K, набрав четыре очка в матчах с Португалией (1:1), Колумбией (0:1) и Узбекистаном (3:1).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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