Кейн установил рекорд Англии по числу матчей в роли капитана

Нападающий Гарри Кейн установил рекорд сборной Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против ДР Конго.

Футболист провел 91-й матч в качестве капитана и обошел Бобби Мура, у которого было 90 таких игр.

Матч проходит на стадионе в Атлантесо со счетом 1:0 в пользу ДР Конго. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победитель встречи в 1/8 финала сыграет с Мексикой.

Сборная Англии обыграла команду Панамы в третьем туре группового этапа на чемпионате мира — 2026.

Полузащитник Джуд Беллингем открыл счет на 62-й минуте. Гарри Кейн установил окончательный счет встречи на 67-й минуте — 2:0.

Этот гол стал для Кейна 11-м на чемпионатах мира. Нападающий установил национальный рекорд: ни один футболист сборной Англии не забивал больше на мундиалях. Он делит восьмое место в списке лучших бомбардиров с венгром Шандором Кочишем и немцем Юргеном Клинсманом.

Благодаря этой победе Англия набрала семь очков и вышла с первого места в 1/16 финала чемпионата мира.

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