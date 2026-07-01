Российский хоккеист получит рекордную сумму за переход в «Рейнджерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нью-йоркский «Рейнджерс» подтвердил переход российского нападающего Павла Дорофеева, сообщает PuckPedia.

В грядущем сезоне хоккеист получит 13 миллионов долларов подписного бонуса. Сумма обычно выплачивается 1 июля или в течение первого месяца нового сезона.

Среднегодовая зарплата по контракту составит 11 миллионов долларов. Дорофеев стал вторым самым высокооплачиваемым игроком «Рейнджерс» после Игоря Шестеркина (11,56 миллиона).

«Рейнджерс» приобрел Дорофеева у «Вегаса» в результате обмена. Взамен второй клуб получил 26-й и 92-й номера драфта НХЛ, а также условный выбор в первом раунде 2028 года.

В прошедшем сезоне Дорофеев стал лучшим снайпером «Вегаса» в регулярном чемпионате, забив 37 шайб в 82 матчах. В Кубке Стэнли он забросил 12 шайб в 22 встречах, заняв второе место в команде по этому показателю.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Дорофеев вышел в лидеры гонки снайперов Кубка Стэнли.