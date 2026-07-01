«Зенит» обыграл «Динамо» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Вендел на 3-й минуте и Густаво Мантуан с пенальти на 85-й.

Второй товарищеский матч команд запланирован на 13 июля.

«Зенит» начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) гостевым матчем с «Акроном». 18 июля команда сыграет в Нижнем Новгороде за Суперкубок против «Спартака». Махачкалинское «Динамо» в первом туре встретится на выезде с воронежским «Факелом».

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее «Зенит» подписал контракт с бразильцем.