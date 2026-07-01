Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Первая ракетка России Даниил Медведев переиграл представителя Испании Даниэля Мериду и пробился в третий круг Уимблдона.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

В третьем раунде соперником Медведева станет победитель пары Брэндон Накашима (США) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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