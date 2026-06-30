Теннисист Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона — третьего турнира серии Большого шлема.

В первом раунде его соперником был представитель Великобритании Билли Харрис. Встреча, которая продолжалась 2 часа 58 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.

Хачанов сделал 12 эйсов и четыре двойные, реализовав при этом шесть брейк-пойнтов из десяти. Харрис сделал восемь эйсов и две двойные, реализовав три брейк-пойнта из десяти.

Следующим соперником россиянина станет немецкий теннисист Янник Ханфман.

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP.