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Валиева намерена выступить на Олимпиаде-2030

Фигуристка Валиева планирует выступить на Олимпиаде-2030
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева нацелена на участие в Олимпийских играх 2030 года, которые пройдут во Франции. Об этом пишет «Mash на спорте» со ссылкой на источник из близкого окружения спортсменки.

Сообщается, что Валиева активно тренируется, чтобы выступить на предстоящих Играх. При этом есть возможность, что фигуристке могут отказать в предоставлении нейтрального статуса.

Камила является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас)/

Ранее Валиевой предложили добровольно отказаться от звания ЗМС.

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