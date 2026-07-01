«Ни одного игрока мирового класса»: легенда сборной Германии о команде на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос резко раскритиковал состав немецкой команды после ее вылета с чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом он сказал в эфире шоу «Кроос & Кроос: Чемпионат мира под микроскопом».

«Сейчас у нас нет ни одного игрока мирового класса. У нас есть игроки с потенциалом мирового уровня, но это не значит, что они уже игроки мирового уровня. Игроки мирового уровня — это те, кто решает матчи на чемпионате мира», — заявил Кроос.

В 1/16 финала Германия проиграла Парагваю.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции.

Ранее в Германии назвали ошибкой пост канцлера о вылете сборной с ЧМ-2026.