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В Германии назвали ошибкой пост канцлера страны о вылете сборной с ЧМ-2026

Tagesspiegel: пост Мерца о поражении сборной Германии назвали ошибкой
Liesa Johannssen/Reuters

Пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поводу поражения сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу назвали ошибкой в его ведомстве. Об этом пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Германия проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира, после чего Мерц опубликовал пост, в котором указал, что футболисты благодаря самоотдаче и командному духу на этом ЧМ порадовали Германию, а также написал о гордости.

«Не тот твит, не то время, не та кнопка», — заявили в ведомстве федерального канцлера.

Весь этот инцидент был назван «очень досадным». Сама публикация Мерца была подвергнута критике.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции.

Ранее сборная Нидерландов пожаловалась на расизм после вылета с ЧМ-2026.

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