«Зависть и злоба»: в Госдуме ответили Литве на возмущения из-за российских фигуристов

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев призвал не обращать внимание на заявление Федерации фигурного катания Литвы, где возмутились допуску россиян. Его слова приводит РИА Новости.

«Это и зависть, и злоба, и бесперспективная попытка напомнить о себе. Но о себе надо напоминать рекордами, красивыми выступлениями и конкурентной борьбой, а не политическими лозунгами. Международный союз конькобежцев принял такое решение, и Литве надо принять его к исполнению», — указал Свищев.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. На Олимпиаде выступили Гуменник и Петросян, но на дальнейший чемпионат мира россиян не допустили.

Ранее в США отреагировали на возвращение российских фигуристов.