Глава ФИФА сделал презент Дональду Трампу на общую сумму $15 тысяч

Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал ЧМ-26 на общую сумму $15 тысяч

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу билеты на финал чемпионата мира — 2026. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ежегодный финансовый отчет американского лидера.

В сводных данных, представленных на сайте управления правительственной этики, указано, что президент ФИФА подарил Трампу 10 билетов на матч в городе Ист-Ратервфорд (штат Нью-Джерси) на общую сумму $15 тыс.

Билеты на финал чемпионата мира все еще есть в продаже. На сайте, который занимается продажей, самый дорогой билет оценен в $42 тыс., а самый дешевый — в $12 тыс.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в мировом первенстве.

Ранее сборная Нидерландов пожаловалась на расизм после вылета с ЧМ-2026.