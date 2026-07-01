Сборная Уругвая лишилась тренера после вылета с ЧМ-2026

Марсело Бьелса на пресс-конференции объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уругвая после того, как команда не смогла преодолеть групповую стадию чемпионата мира — 2026.

«Моя ответственность предельно ясна, я не могу оправдать наш итоговый результат. Подводя итог, могу сказать, что я не справился с управлением имеющимися в моем распоряжении ресурсами — я говорю о качестве игроков. Мы сделали все возможное, но этого явно было недостаточно», — заявил он.

Сборная Испании одержала победу над Уругваем в матче третьего тура в группе Н на чемпионате мира со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Алекс Баэна в конце первого тайма.

Уругвайцы, набрав два очка, заняли третье место в группе и лишились шансов на выход в плей-офф. Вратарь Муслера допустил несколько ошибок в матчах группового этапа, а в игре с Испанией был заменен в перерыве.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Себастьян Беккасесе объявил об уходе с поста главного тренера сборной Эквадора.