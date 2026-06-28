Кокорин рассказал, планирует ли он выступать в РПЛ

Футболист Александр Кокорин заявил, что не рассматривает предложения из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», — сказал Кокорин.

В 2021 году российский нападающий перешел в итальянскую «Фиорентину», однако редко попадал в основной состав. Летом 2022 года футболист на правах аренды отправился в кипрский «Арис». В сентябре 2023-го он вновь оказался в «Арисе», а в мае 2025 года подписал с клубом новый контракт.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее стало известно, интересуется ли петербургский «Зенит» Кокориным.