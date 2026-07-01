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«Интересен не сам допуск»: в США отреагировали на возвращение российских фигуристов

В США не удивились возвращению российских фигуристов на международные старты
Amanda Perobelli/Reuters

Американский аналитик Джеки Вон заявил, что допуск российских фигуристов на международные старты не стал сюрпризом. Его слова приводит Sport24.

«Мне кажется, большинство поклонников фигурного катания во всем мире больше интересует не сам допуск россиян, а то, кто именно сможет соревноваться на международных стартах. Так ведь было и в случае с Олимпиадой, поэтому, скорее всего, сейчас это наиболее интригующий момент», — указал он.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание). На ОИ-2026 Петросян и Гуменник, выступавшие в женском и мужском одиночном катании, заняли шестые места.

Ранее Литва осудила допуск российских фигуристов.

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