«Помешать может только чудо»: назван фаворит ЧМ-2026

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор в прямом эфире «Матч ТВ» назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира — 2026.

«На мой взгляд, только чудо или какое‑то невезение может помешать сборной Франции выиграть чемпионат мира. Они фавориты. Эта команда очень хороша. Шведам не в чем себя обвинять. Их план на игру был понятен, но с такой линией атаки у соперника они мало что могли сделать», — указал он.

В ночь на 1 июля сборная Франции одержала крупную победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 над Швецией, забив три безответных мяча. Первый и последний голы на счету Килиана Мбаппе, отличился также Брэдли Баркола. В первом мяче голевым пасом отметился Усман Дембеле, затем два ассиста оформил Майкл Олисе.

Таким образом, Мбаппе догнал в списке бомбардиров мундиаля аргентинца Лионеля Месси — у обоих по шесть точных ударов. При этом у Месси игра в запасе, а француз единолично лидирует по системе «гол+пас» с 8 (6+2) очками.

В четвертьфинале Франция сыграет со сборной Парагвая, выбившую накануне из турнира в серии пенальти сборную Германии.

Ранее Мексика обыграла Эквадор в матче 1/16 финала чемпионата мира.