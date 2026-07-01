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Глава Министерства внутренней безопасности США станцевал после вылета Ирана с ЧМ

Глава Министерства внутренней безопасности США Маллин был рад вылету Ирана с ЧМ
Daniel Cole/Reuters

Глава Министерства внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что радовался вылету сборной Ирана с чемпионата мира — 2026 по футболу. Его слова передает Sport24 со ссылкой на «Би-Би-Си».

«Я просто рад, что с ними покончено, и они не вернутся. Я был так счастлив, когда мы оформляли им визы и разрешили покинуть территорию США, и, возможно, даже спел пару песен или станцевал от счастья. Не было ни одной команды, с которой нам пришлось бы тратить больше времени, чем с Ираном», — заявил он.

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью в матче заключительного тура группы G на чемпионате мира по футболу — 2026 со счетом 1:1. В итоге иранская команда оказалась на третьей строчке в своем квартете, однако по дополнительным показателям не попала в список третьих команд, которые смогли выйти в плей-офф.

Изначально ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Иранская сборная базировалась в Мексике и летала на матчи в США.

Ранее Мексика обыграла Эквадор в матче 1/16 финала чемпионата мира.

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