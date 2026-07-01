Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Спорт

Звездный российский хоккеист заявил, что ему не нравится Мбаппе

Российский хоккеист Кузнецов: мне не нравится Мбаппе
Jeenah Moon/Reuters

Бывший нападающий «Вашингтона», СКА и сборной России Евгений Кузнецов заявил в шоу FonTour, что ему не нравится футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Мне не нравится Мбаппе, не мой стиль. Мне кажется, надо сначала выиграть, как Роналду и Месси. И то, мне кажется, они себя не ведут так, как он. Мне нравятся скромные футболисты, которые делятся мячом», — сказал Кузнецов.

В эти минуты Франция играет в 1/16 финала ЧМ со Швецией. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Франции выиграла группу I, одержав три победы в трех матчах. Национальная команда Швеции заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе F.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Франция и Швеция назвали составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!