Звездный российский хоккеист заявил, что ему не нравится Мбаппе

Бывший нападающий «Вашингтона», СКА и сборной России Евгений Кузнецов заявил в шоу FonTour, что ему не нравится футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Мне не нравится Мбаппе, не мой стиль. Мне кажется, надо сначала выиграть, как Роналду и Месси. И то, мне кажется, они себя не ведут так, как он. Мне нравятся скромные футболисты, которые делятся мячом», — сказал Кузнецов.

В эти минуты Франция играет в 1/16 финала ЧМ со Швецией. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Франции выиграла группу I, одержав три победы в трех матчах. Национальная команда Швеции заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе F.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Франция и Швеция назвали составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026.