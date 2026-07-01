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ЧМ-2026Взрыв в Монако
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Франция с рекордом разгромила Швецию в плей-офф ЧМ-2026

Мбаппе догнал Месси в списке бомбардиров ЧМ
Dylan Martinez/Reuters

Сборная Франции одержала крупную победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 над Швецией, забив три безответных мяча. Первый и последний голы на счету Килиана Мбаппе, отличился также Брэдли Баркола. В первом мяче голевым пасом отметился Усман Дембеле, затем два ассиста оформил Майкл Олисе.

Таким образом, Мбаппе догнал в списке бомбардиров мундиаля аргентинца Лионеля Месси — у обоих по шесть точных ударов. При этом у Месси игра в запасе, а француз единолично лидирует по системе «гол+пас» с 8 (6+2) очками.

Также Мбаппе и Дембеле установили рекорд чемпионатов мира по голевым передачам друг на друга — теперь они ассистировали друг другу на мундиалях уже шесть раз, и столько нет ни у одного тандема.

Олисе вышел с пятью голевыми передачами на единоличное первое место среди лучших диспетчеров.

В четвертьфинале Франция сыграет со сборной Парагвая, выбившую накануне из турнира в серии пенальти сборную Германии.

Ранее Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе.

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