Дубль Мбаппе вывел Францию в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Франции обыграла Швецию в 1/16 финала чемпионата мира

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Франции обыграла Норвегию.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 45-й минуте матча Килиан Мбаппе вывел сборную Франции вперед. В начале второго тайма Брэдли Баркола удвоил преимущество французов. На 74-й минуте Мбаппе отправил третий мяч в сетку шведских ворот.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Франции выиграла группу I, одержав три победы в трех матчах. Национальная команда Швеции заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе F.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Сборная Франции в 1/8 финала сыграет с Парагваем. Встреча состоится 5 июля в 00:00 по московскому времени. Парагвай в 1/16 финала неожиданно обыграл Германию в серии пенальти.

Ранее Мбаппе установил рекорд плей-офф чемпионатов мира.