Мбаппе установил рекорд плей-офф чемпионатов мира

Мбаппе стал рекордсменом по забитым мячам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал рекордсменом по забитым мячам в плей-офф чемпионатов мира, открыв счет в матче 1/16 финала против сборной Швеции.

Для Мбаппе это уже девятый гол в плей-офф чемпионатов мира. По этому показателю француз обошел бразильцев Роналдо и Леонидаса.

После первого тайма Франция ведет со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Франции выиграла группу I, одержав три победы в трех матчах. Национальная команда Швеции заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе F.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет с Парагваем. Встреча состоится 5 июля в 0:00 по московскому времени.

Ранее Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе.