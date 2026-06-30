Франция и Швеция назвали составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборные Франции и Швеции объявили составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборные Франции и Швеции объявили стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сыграет в составе французской команды с первых минут.

Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Динь, Тчуамени, Рабьо, Баркола, Дембеле, Олисе, Мбаппе.

Швеция: Сеттерстрём, Лагербильке, Линделёф, Гудмундссон, Свенссон, Аяри, Страуд, Бергвалль, Эланга, Дьёкереш, Исак.

Встреча состоится стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, стартовый свисток прозвучит в 0:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой назначен Данни Маккели из Нидерландов.

Сборная Франции выиграла группу I, одержав три победы в трех матчах. Национальная команда Швеции заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе F.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее гол звезды «Манчестер Сити» вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026.