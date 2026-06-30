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Звезда «Манчестер Сити» сыграет за Норвегию в матче с Кот-д'Ивуаром на ЧМ-2026

Сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии объявили составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026
Paul Rutherford/IMAGN IMAGES/Reuters

Национальные сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии объявили стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026 по футболу.

С первых минут в составе норвежской команды сыграет звезда английского «Манчестер Сити» — нападающий Эрлинг Холанд.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Конан, Коссуну, Дуэ, Агбаду, Кессье, Сангаре, Улаи, Бонни, Диоманд, Пепе.

Норвегия: Нюланд, Аер, Вольфе, Педерсен, Хеггем, Берг, Берге, Эдегор, Серлот, Холанд, Нуса.

Встреча состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском Арлингтоне, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Валенсуэла из Венесуэлы.

В группе E Кот-д'Ивуар занял второе место, уступив команде Германии, которая уже завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/16 финала Парагваю. Норвегия стала второй в группе I, уступив первое место Франции.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее появилась информация, что тренер сборной Нидерландов уйдет со своего поста из-за вылета с ЧМ-2026.

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