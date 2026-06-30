В Госдуме поздравили российских фигуристов с допуском на чемпионат мира

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью РИА Новости заявил, что считает важным шагом решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

«Хорошее решение. Это показатель работы нашего министра спорта. Думаю, это можно назвать шагом к нашему восстановлению», — заявил Свищев.

30 июня ISU объявил, что российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее стала известна квота российских фигуристов на ЧМ и ЧЕ в 2027 году.