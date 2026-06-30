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ЧМ-2026
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Четыре игрока сборной Германии отказались бить пенальти в матче ЧМ-2026

Bild: четыре игрока сборной Германии отказались бить шестой пенальти на ЧМ-2026
Pilar Olivares/Reuters

Четыре игрока сборной Германии по футболу отказывались бить шестой пенальти в серии 11-метровых ударов против команды Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Согласно опубликованной информации, при выборе шестого бьющего футболисты Леон Горецка, Антон Вальдемар, Натаниэль Браун и Малик Тшау после соответствующего вопроса капитана команды Йозуа Киммиха отказались идти к воротам.

Сборная Германии вместе с Нойером завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/16 финала после поражения от Парагвая. Основное время игры Германия — Парагвай завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Нойер, что позволило немцам сравнять счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции или Швеции. Их матч состоится 1 июня, стартовый свисток прозвучит в 0:00 по московскому времени.

Ранее марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026.

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