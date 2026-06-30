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Суд в Москве наказал фанатов ЦСКА

Столичный суд оштрафовал болельщиков ЦСКА после дерби со «Спартаком»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Тушинский районный суд Москвы вынес наказание пяти болельщикам столичного ЦСКА, вывесившим оскорбительные баннеры в адрес «Спартака» на финальном матче Пути регионов Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

В ходе расследования были установлены пять нарушителей закона, суд назначил каждому из них административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

24 мая в решающей игре за трофей «Спартак» в серии пенальти переиграл «Краснодар» и в 15-й раз в своей истории стал обладателем национального кубка.

Ранее Германия впервые проиграла серию пенальти на чемпионате мира.

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