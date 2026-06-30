«Верни деньги»: в Сеуле толпа накричала на тренера после провала на ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной Республики Корея по футболу Хон Мен Бо подвергся обструкции по прилете в аэропорт Инчхона из Северной Америки, где работал на чемпионате мира 2026 года, сообщает Korea JoongAng Daily.

Специалиста оскорбляли собравшиеся в зоне прилета болельщики национальной сборной, которая по итогам группового этапа мундиаля не смогла выйти в плей-офф. Часть футбольных фанатов принесла с собой плакаты с надписью: «Верни деньги и уходи!»

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из США в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после выхода в 1/8 финала ЧМ-2026.