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ЧМ-2026
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Стала известна квота российских фигуристов на ЧМ и ЧЕ в 2027 году

ISU выделит по одной квоте для россиян в каждом виде на ЧМ и ЧЕ в 2027 году
ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) выделил по одной квоте в каждом из видов программ по фигурному катанию для россиян перед чемпионатами мира и Европы в новом сезоне. Об этом сообщила журналистка Майя Багрянцева.

По ее словам, лишь минимальная квота стала доступной из-за более чем трехлетнего пропуска международных турниров.

Отмечается, что спортсмены имеют право выступать на этапах Гран-при, при этом судьи и иные официальные лица остаются под запретом.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

На ОИ-2026 Аделия Петросян и Петр Гуменник, выступавшие в женском и мужском одиночном катании, заняли шестые места.

Ранее стало известно, кто будет принимать решение по нейтральному статусу российских фигуристов.

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