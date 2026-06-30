Стало известно, кто будет принимать решение по нейтральному статусу российских фигуристов

В ISU разъяснили, кто будет принимать решение по нейтральному статусу для РФ

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал принципы работы комиссии, которая будет допускать российских спортсменов к участию в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.

В ISU заявили, что за рассмотрение заявок россиян будет отвечать специально созданная советом независимая комиссия

«Заинтересованному лицу должна быть предоставлена возможность быть заслушанным, а решение об отказе в допуске может быть обжаловано в соответствии с применимыми правилами ISU», — говорится в пресс-релизе.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

На ОИ-2026 Аделия Петросян и Петр Гуменник, выступавшие в женском и мужском одиночном катании, заняли шестые места.

Ранее стало известно, кому из российских фигуристов откажут в нейтральном статусе.