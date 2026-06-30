Нидерланды установили уникальный антирекорд чемпионатов мира

Сборная Голландии вылетела с четвертого ЧМ подряд, не проиграв в основное время

Сборная Нидерландов установила уникальный антирекорд чемпионатов мира.

«Оранье» стали первыми в истории мировых первенств, кому удалось завершить выступление на турнире без поражений в основное время матча четыре раза кряду. После матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Марокко данная серия достигла 23 игр.

В последний раз Нидерланды проигрывали матч в основное время на чемпионате мира 2006 года в Германии, тогда они уступили португальцам в 1/8 финала (0:1). Примечательно, что при этом у Нидерландов нет ни одного чемпионского титула.

Игра Нидерланды — Марокко прошла на «Эстадио BBVA » в Монтеррее, основное время завершилось со счетом 1:1. В составе европейцев отличился Коди Гакпо, у африканской команыды забил Исса Диоп. В серии послематчевых ударов марокканцы обыграли оппонентов со счетом 3:2, решающий гол на счету Исмаэля Сайбари.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В матче за выход в четвертьфинал сборная Марокко сыграет со сборной Канады.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее в Парагвае был объявлен выходной после победы над сборной Германии.