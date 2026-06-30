Чемпионка по фитнесу погибла под завалами в Венесуэле

Южноамериканская бодибилдерша Фиолетта Мартинес найдена мертвой после разбора завалов, образовавшихся в ходе разрушительного землетрясения в Венесуэле, сообщает Daily Star.

По информации источника, тело 19-летней спортсменки вместе с телами сестры и матери было обнаружено в городе Ла-Гуайра, штат Варгас.

Мартинес в 2024 году стала вице-чемпионской Южной Америки по бодифитнесу в категории «артистический фитнес». В 2025 году девушка выиграла национальный турнир.

На прошлой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Также была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения.

Ранее в Венесуэле выросло число погибших в результате мощных землетрясений.